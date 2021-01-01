164 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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У 164 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 22 тыс. 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 333 человека.

В Москве - 3 тыс. 679 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 287, в Московской области - 1 тыс. 381.

В Свердловской области заболели 390 человек, в Челябинской области - 303, в Ханты-Мансийском автономном округе - 223, в Ямало-Ненецком автономном округе - 112, в Курганской области - 109.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 591 тыс. 66 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 тыс. 37 летальных исходов, выздоровело 2 млн 978 тыс. 764 человека.