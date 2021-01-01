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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

157 человек выздоровели после COVID-19 в Тюменской области

Общество, 14:20 18 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

157 человек выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 24 тыс. 643 человека.

За сутки в области зафиксировано 164 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 тыс. 230 случаев заболевания.

На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 87 человек. На перевахтовке - 1 тыс. 649 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 229 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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