157 человек выздоровели после COVID-19 в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

157 человек выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 24 тыс. 643 человека.

За сутки в области зафиксировано 164 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 тыс. 230 случаев заболевания.

На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 87 человек. На перевахтовке - 1 тыс. 649 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 229 пациентов с коронавирусом.