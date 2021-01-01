В Тюмени проверили работу недобросовестного агентства по аренде жилья

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Жалобы потребителей на ООО "Квартира" о нарушении их прав проверили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

Потребители, планирующие заключить договор аренды недвижимости, находят в интернете объявления о сдаче недвижимости по привлекательной цене, при этом описание недвижимости ведется от имени собственника. Однако, позвонив по номеру, указанному в объявлении, потребитель попадает в информационное агентство.

В ходе телефонного разговора людей приглашают в офис по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 2а. Им предлагают заключить договор, который не содержит обязательств по подбору и аренде квартир, отвечающих интересам потребителя.

По договору общество "Квартира" предоставляет контактные данные собственников объектов жилой недвижимости путем автоматической отправки SMS-сообщений, при этом достоверность сведений агентством не проверяется.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует изучать отзывы о деятельности исполнителей услуг, а также внимательно знакомиться с документами, предлагаемыми к подписанию.