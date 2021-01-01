  • 18 января 202118.01.2021понедельник
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени проверили работу недобросовестного агентства по аренде жилья

Общество, 13:58 18 января 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Жалобы потребителей на ООО "Квартира" о нарушении их прав проверили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

Потребители, планирующие заключить договор аренды недвижимости, находят в интернете объявления о сдаче недвижимости по привлекательной цене, при этом описание недвижимости ведется от имени собственника. Однако, позвонив по номеру, указанному в объявлении, потребитель попадает в информационное агентство.

В ходе телефонного разговора людей приглашают в офис по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 2а. Им предлагают заключить договор, который не содержит обязательств по подбору и аренде квартир, отвечающих интересам потребителя.

По договору общество "Квартира" предоставляет контактные данные собственников объектов жилой недвижимости путем автоматической отправки SMS-сообщений, при этом достоверность сведений агентством не проверяется.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует изучать отзывы о деятельности исполнителей услуг, а также внимательно знакомиться с документами, предлагаемыми к подписанию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аренда жилья , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 18.01.2021157 человек выздоровели после COVID-19 в Тюменской области
14:09 18.01.2021В Тюмени фельдшеры скорой помогли мужчине с эпилептическим приступом
13:58 18.01.2021В Тюмени проверили работу недобросовестного агентства по аренде жилья
13:36 18.01.2021Тонкости воспитания подростков обсудят на форуме в Тюмени