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Тоболяк похитил из квартиры знакомого компьютер и телевизор

Происшествия, 13:14 18 января 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже имущества, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

37-летний потерпевший распивал в своей квартире с товарищами алкоголь. Когда хозяин жилища и один из знакомых ушли в магазин, третий участник застолья вызвал такси, взял системный блок, монитор и телевизор и уехал домой. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

Полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Все похищенное имущество изъято, оно будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск

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