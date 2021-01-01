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Тюменку подозревают в краже золотых украшений

Происшествия, 15:15 18 января 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемую в краже ювелирных украшений на сумму более 70 тыс. рублей задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что в день преступления потерпевшая пригласила к себе в гости знакомую, где они распивали алкогольные напитки. Во время длительного застолья хозяйка квартиры заснула. Гостья сняла с заявительницы золотую цепочку, браслет и кольцо и покинула квартиру. Похищенные ювелирные изделия женщина сдала в ломбард.

Тюменские полицейские задержали и доставили в отдел полиции ранее судимую 43-летнюю жительницу Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , полиция

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