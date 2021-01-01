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О тайнах Тюмени узнают гости дома Машарова

Общество, 09:38 20 января 2021

museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

На мероприятие "Город в свете фонарей" приглашает гостей музей "Дом Машарова". Посетители узнают тайны из архивов ФСБ, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Город Тюмень полон тайн и загадок. Каждый уголок города скрывает свою удивительную, порой пугающую и даже мистическую историю. В стенах старого особняка участники встречи услышат невероятные рассказы из жизни города, которые долгие годы хранились в архивах ФСБ. И только свет от фонарика осветит все давно забытые тайны", - сообщают организаторы.

Мероприятия состоятся в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 22, 23, 29 и 30 января, начало в 18 часов и в 19 часов.

Стоимость билета - 85 рублей, для гостей 12+

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