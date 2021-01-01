Пьяный ишимец украл спиртное из магазина

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали в Ишиме, сообщает УМВД Тюменской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился местный предприниматель, он рассказал, что в его магазине неизвестные разбили окно и вынесли несколько бутылок спиртного.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ишимского района. По его словам, в момент преступления он был пьян.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.