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Пьяный ишимец украл спиртное из магазина

Происшествия, 19:21 19 января 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали в Ишиме, сообщает УМВД Тюменской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился местный предприниматель, он рассказал, что в его магазине неизвестные разбили окно и вынесли несколько бутылок спиртного.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ишимского района. По его словам, в момент преступления он был пьян.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Ишим , кража

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