На Ямале раскрыли тройное убийство 20-летней давности

| Фото: скриншот видео с сайта yanao.sledcom.ru | Фото: скриншот видео с сайта yanao.sledcom.ru

Тяжкое преступление, совершенное в 2000 году, раскрыли следователи управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщает ведомство.

Тогда в Надыме было совершено зверское убийство двух молодых женщин и 6-летнего ребенка. Одну из жертв преступник изнасиловал. Преступления долгое время оставались не раскрытыми.

Дело осложнялось тем, что у подозреваемого был брат-близнец и генетические исследования давали одинаковые результаты по ДНК. Доказать вину удалось с помощью ольфакторной экспертизы запаховых следов. Криминалисты 2000-ых правильно собрали улики и законсервировали их. Спустя 20 лет енотовидная собака Василиса, находящаяся на службе в силовом ведомстве, без труда определила преступника по запаху. Под тяжестью улик он сознался. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.