В Тюмени начнут готовить супы в съедобных стаканчиках

| Фото: предоставлено организаторами проекта в Тюмени | Фото: предоставлено организаторами проекта в Тюмени

Супы в хлебных стаканчиках начнут готовить в Тюмени в феврале. Съедобная емкость станет альтернативой одноразовой посуде. Проект реализует молодой тюменский предприниматель Александр Просоедов.

"О франшизе "СупКультура" мы узнали год назад в интернете и загорелись идеей готовить полезный стритфуд в нашем городе. В первой половине февраля планируем запустить производство в тестовом режиме, после доработать нюансы и начать кормить тюменцев вкусными и полезными супами-пюре в съедобном стакане", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" помощник директора "СупКультуры" в Тюмени Кристина Пимнева.

В меню кафе войдут три основных супа: сырный, грибной, чечевичный и суп дня. Съедобный хлебный стакан сотрудники заведения будут готовить на глазах у гостей в фирменной пресс-печи.

"Стакан заменит супницу и тем самым даст возможность есть его прямо на ходу. Это экономия времени с пользой для здоровья. Конечно, не получится полностью отказаться от пластика и бумаги, но хотим по максимуму принести пользу природе", – подчеркнула Кристина Пимнева.

Посетители кафе смогут отведать такие супы, как вешенковый, мексиканский, тыквенный, нутовый, томатный, кукурузный, шпинатный, марокканский, индийский, брынзовый, баклажановый, луково-сырный, греческий. Также тюменцев хотят удивить грушевыми, мятными супами. Повара обещают добавлять необычные сезонные новинки.

Отметим, начинание тюменского предпринимателя было представлено на конкурсе "Тюменская марка". И хотя авторы идеи не победили в этом состязании, они, по их словам, обзавелись новыми знакомствами. Проект реализовывают за счет собственных ресурсов.

"СупКультура" откроется в Тюмени по адресу: ул. Челюскинцев, 29.

Инна Пахомова