АО "Транснефть-Сибирь" провело диагностику 53 резервуаров

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы по диагностике объектов на нефтеперекачивающих станциях за минувший год.

В 2020 году продиагностировано 53 вертикальных стальных резервуара, из них полное техническое обследование проведено на 22 емкостях, частичное – на 31. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам 38 резервуарам продлен срок безопасной эксплуатации, остальные подлежат капитальному ремонту.

В целях повышения надежности технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть – Сибирь" проведена полная и частичная диагностика отдельных участков общей протяженностью 20,2 км. На 39 перемычках между магистральными нефтепроводами осуществлена полная диагностика с проведением работ по вскрытию участков, снятию старой изоляции, диагностике, восстановлению изоляционного покрытия. По результатам обследования принято решение о замене одной перемычки, для остальных срок безопасной эксплуатации продлен. Кроме того, по всем объектам полной диагностики проведен комплекс мер по поддержанию неизменного планово-высотного положения обследуемых трубопроводов.

Диагностическое обследование технологических трубопроводов и резервуаров выполняется в сроки и в объемах, запланированных Комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО "Транснефть" в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

Для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов, а также повышения надежности основного и вспомогательного оборудования в течение прошлого года специалисты также провели оценку технического состояния пяти автоматизированных систем управления технологическим процессом, 304 единиц механо-технологического и 390 единиц энергетического оборудования.

Своевременная оценка технического состояния и проведение диагностики объектов АО "Транснефть – Сибирь" позволяют обеспечивать бесперебойную и безопасную транспортировку углеводородного сырья по системе магистральных нефтепроводов.