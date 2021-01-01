Тюменец похищал инструменты с городских строек

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Серию краж раскрыли полицейские в Тюмени. Злоумышленник похищал электроинструменты и вещи из подвалов жилых домов и со строительных площадок, сообщает городское УМВД.

На протяжении 2020 года безработный 58-летний подозреваемый совершил не менее четырех краж. Часть похищенного имущества он сбыл, а остальное хранил в квартире знакомого пенсионера. Украденные вещи полицейские обнаружили при обыске в доме по ул. Республики.

Тюменец задержан, возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.