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Тюменец похищал инструменты с городских строек

Происшествия, 14:53 20 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Серию краж раскрыли полицейские в Тюмени. Злоумышленник похищал электроинструменты и вещи из подвалов жилых домов и со строительных площадок, сообщает городское УМВД.

На протяжении 2020 года безработный 58-летний подозреваемый совершил не менее четырех краж. Часть похищенного имущества он сбыл, а остальное хранил в квартире знакомого пенсионера. Украденные вещи полицейские обнаружили при обыске в доме по ул. Республики.

Тюменец задержан, возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# кража , уголовное дело

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