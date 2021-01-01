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ФК "Тюмень" расстался с тренером Сергеем Попковым

Спорт, 15:04 20 января 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тренер ФК "Тюмень" Сергей Попков покинул команду по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Опытный специалист с лицензией "Pro-УЕФА" пришел в "Тюмень" год назад. Он был помощником главного тренера Игоря Меньщикова. Теперь Попков будет главным тренером команды "Окжетпес" из Кокшетау, которая в прошлом сезоне заняла последнее место в казахстанской премьер-лиге.

"Я несколько лет работал в "Окжетпесе". Сейчас меня пригласил местный аким. Предложил хорошие условия и задачу уже в следующем сезоне вернуться в премьер-лигу, что я уже делал несколько лет назад. От таких предложений не отказываются. Хочу поблагодарить за совместную работу всех сотрудников тюменского клуба. Ребят, с которыми работал здесь. Спасибо всем болельщикам "Тюмени", что переживали за нас в этот непростой год" - отметил Сергей Попков.

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