Тюменца обманул приятель на 250 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тюменец попался на уловки мошенника и лишился 250 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого, им оказался приятель потерпевшего, сообщает УМВД по Тюменской области.

Правоохранители установили, что знакомый обманул тюменца под предлогом оформления документов на перевозку леса. Злоумышленник сообщил мужчине, что знает специалистов, которые подготовят документы в короткие сроки.

Потерпевший согласился и передал приятелю наличные денежные средства. Спустя время мошенник перестал выходить на связь. Тогда заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего безработного жителя Тюмени. Установлена его причастность еще к трем преступным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.