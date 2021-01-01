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Депутат Тюменской гордумы помогает детям приобщиться к спорту

Политика, 16:10 20 января 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Спортивные подарки вручил оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям депутат Тюменской городской думы. Александр Яковлев, возглавляющий спортшколу "Прибой", совместно с работниками городского департамента по спорту и молодежной политике, волонтерами и инициативными гражданами решил порадовать ребят.

В письмах Деду Морозу дети рассказывали о своих желаниях, а затем с радостью принимали подарки - коньки, футбольные мячи, кроссовки и спортивные костюмы.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

А в Омутинском районе при содействии депутата прошли состязания. В с. Большой Краснояр состоялись соревнования "Рождественская лыжная гонка".

Народный избранник помог с организацией мероприятия, приобрел медали и грамоты, приготовил ребятам – участникам турнира сладкие подарки.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Так деятельность Александра Яковлева по поддержке и популяризации физкультуры и спорта вышла за пределы Тюмени. "Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни – важнейшая часть моей работы и с точки зрения значимости, и с точки зрения уделяемого времени", – подчеркнул Александр Яковлев.

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Николай Ступников

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# гордума , депутат , дети , соревнования

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