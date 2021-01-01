Минобороны продублирует переправы на крупнейших реках Тюменской области

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, который был сформирован в конце 2020 года в Ишиме Тюменской области, обеспечит дублирование переправ через пять крупных рек Сибири.

Всего боевые возможности инженерных войск ЦВО с созданием полка повысились почти на 20%. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

"Появление в регионе нового формирования позволило не только обеспечить дублирование переправ в регионе через стратегические мосты на пяти крупных водных преградах: реках Тобол, Енисей, Обь, Иртыш и Ангара, но и, нарастить боевые возможности инженерных войск ЦВО на 18 процентов, а боевые возможности общевойсковому объединению – на 46 процентов", – заявил Коруц.

Он добавил, что полк почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники. В 2021 году по гособоронзаказу запланировано поступление 9 единиц перспективных средств инженерного вооружения.

"Это поставка тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 и экскаваторов ЭОВ-3523, что заметно снизит сроки выполнения будущих задач по оборудованию переходов через узкие преграды, разработки грунтов при фортификационном оборудовании районов расположения войск", - уточнил генерал-майор.

Начальник инженерных войск ЦВО добавил, что летом полк примет участие в первом тактико-специальном учении. Затем подразделения будут участвовать в двустороннем тактическом учении 2-й гвардейской и 41-й общевойсковых армий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.