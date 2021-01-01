Жители Тюменской области могут стать участниками проекта "Пространство развития"

| Фото: Российский союз молодежи | Фото: Российский союз молодежи

Жители Тюменской области могут стать участниками проекта по социальному развитию малых городов и поселений "Пространство развития". Регистрация уже стартовала и продлится до 8 февраля, сообщает Российский союз молодежи.

Подать заявку на участие могут проектные команды, состоящие из четырех человек в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в малых городах и поселениях с численностью не более 50 тыс. жителей. Кроме того, у участников должен быть опыт реализации социально-значимых проектов в своем муниципальном образовании.

По итогам конкурсного отбора 85 команд пригласят на окружную образовательную школу в одном из федеральных округов. Участники сформируют идеи собственных инициатив, пройдут обучение проектной деятельности, научатся искать ресурсы и партнеров проекта, а также узнают о деятельности и создании НКО.

После обучения команды реализуют свои проекты, которые внесут вклад в развитие территорий малых городов и поселений. Лучшие участники смогут создать сообщества, которые будут продолжать вести деятельность, направленную на улучшение жизни муниципалитета. В августе 2021 г. команды проекта представят результаты своей проектной деятельности и обменяются опытом на итоговом форуме "Пространство развития" в Ульяновске.

Добавим, "Пространство развития" объединяет единомышленников, которые хотят изменить жизнь в своем муниципалитете, но не знают как. В числе популярных тем социальных проектов - работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство территорий муниципалитетов, популяризация здорового образа жизни, формирование экологической культуры, развитие неформального образования и многое другое.