  • 21 января 202121.01.2021четверг
  • USD73,3550
    EUR89,1483
  • В Тюмени -21..-23 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пьяный житель Голышманово украл деньги из машины

Происшествия, 15:08 21 января 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Голышмановца, подозреваемого в краже денег из автомобиля, задержали полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратился житель Тобольска. Мужчина в Голышманово заехал на работу к знакомой. Машину он припарковал возле входа в здание.

Вернувшись, он заметил, что из салона автомобиля пропали ключи от квартиры и куртка, в кармане которой находилось 12 тыс. рублей.

Оперуполномоченные задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя. Он не стал отрицать свою причастность к краже и пояснил, что в момент преступления был пьян.

Проходя мимо автомобиля, подозреваемый заметил внутри куртку. Через незапертую дверь он проник в салон и украл чужое имущество. Ключи подозреваемый выкинул, а похищенные деньги успел потратить на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 21.01.2021В Тюмени наркодельца осудили на шесть лет
15:08 21.01.2021Пьяный житель Голышманово украл деньги из машины
13:40 21.01.2021В Нижнетавдинском районе мужчина похитил четыре мешка ячменя
13:21 21.01.2021В Тюмени возбудили уголовное дело на организаторов пансионата "Новая жизнь"