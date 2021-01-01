Пьяный житель Голышманово украл деньги из машины

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Голышмановца, подозреваемого в краже денег из автомобиля, задержали полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратился житель Тобольска. Мужчина в Голышманово заехал на работу к знакомой. Машину он припарковал возле входа в здание.

Вернувшись, он заметил, что из салона автомобиля пропали ключи от квартиры и куртка, в кармане которой находилось 12 тыс. рублей.

Оперуполномоченные задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя. Он не стал отрицать свою причастность к краже и пояснил, что в момент преступления был пьян.

Проходя мимо автомобиля, подозреваемый заметил внутри куртку. Через незапертую дверь он проник в салон и украл чужое имущество. Ключи подозреваемый выкинул, а похищенные деньги успел потратить на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении.