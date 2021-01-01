Тренером вратарей "Тюмени" стал бронзовый призер чемпионата страны

| Фото: ФК "Нефтехимик" | Фото: ФК "Нефтехимик"

Новым тренером вратарей футбольного клуба "Тюмени" стал Валерий Алескаров, сообщает пресс-служба клуба.

Во время игровой карьеры он был голкипером. В 2003 году выступал за казанский "Рубин", который стал бронзовым призером чемпионата России.

Валерий Алескаров работал тренером вратарей в нижнекамском "Нефтехимике" и "Муроме". В "Зените-Ижевске" и "Роторе" из Волгограда входил в тренерский штаб Игоря Меньщикова – нынешнего главного тренера "Тюмени".

Прошлый наставник вратарей Тимур Касимов присоединился к клубу "Окжетпес" из Кокшетау, который в новом сезоне будет возглавлять экс-старший тренер "Тюмени" Сергей Попков.