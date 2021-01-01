Кубок России и первенство мира по ледолазанию примет Тюмень

| Фото: Тюменская региональная федерация альпинизма | Фото: Тюменская региональная федерация альпинизма

Кубок России по ледолазанию и первенство мира по ледолазанию среди детей пройдут в Тюмени в феврале.

По прогнозам президента Тюменской региональной федерации альпинизма Тимура Гайнуллина, Кубок России, который пройдет с 5 до 7 февраля, соберет 50-60 участников со всей России. А на первенстве мира, старт которого намечен на 25 февраля, ожидается от 70 до 100 представителей из 11 стран. Пока идет утверждение. Организаторы ждут спортсменов из Италии, Франции, Швейцарии, США, Южной Кореи, Китая, Азербайджана.

На территории Центра туризма и краеведения на ул. Перекопская идет подготовка ледовой трассы высотой 17 метров. Состязания по ледолазанию состоятся в дисциплинах "трудность" и "скорость".

"Особенность данных стартов в том, что они пройдут в режиме боулдеринга. Боулдеринг подразумевает серию трудных трасс. У участников неограниченное количество попыток, но ограниченное количество времени. Например, за пять минут спортсмен может сделать хоть сто попыток, но чем выше он залезет в первой попытке, тем лучше у него будет результат. Допустим, таких трасс у человека в один ход четыре, на следующий день он должен преодолеть еще и финальные трассы. Нигде в России пока такой формат не используется", – пояснил Тимур Гайнуллин.

Участников соревнований на трудность будут оценивать по высоте подъема и количеству попыток. Победителям вручат снаряжение от компании Red Fox, сладкие подарки от "Бисквитного двора", сертификаты от магазина "Манарага".

Инна Пахомова