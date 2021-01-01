У второго пешеходного моста через Туру в Тюмени может измениться месторасположение

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Первоначальные границы месторасположения второго пешеходного моста через Туру в Тюмени (район ул. Береговая) могут измениться, так как они попадают в охранные зоны объектов культурного наследия, а также на территории объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, сообщает администрация Тюмени.

Из-за этого увеличили сроки разработки проектной документации. Проектную документацию по объекту "Строительство пешеходного моста через р. Тура (район ул. Береговая)" делает ООО "АИША" в рамках муниципального контракта, заключенного в апреле 2020 года с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

На сегодняшний день проектная документация находится в стадии разработки. Проводится актуализация инженерных изысканий.

"Строительно-монтажные работы по мосту будут планироваться после разработки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, оформления разрешительной документации и определения источника финансирования", - пояснили в администрации города.

Ранее девелоперская компания "Страна Девелопмент" совместно с администрацией Тюмени разработала концепцию тематического прибрежного четырехэтажного парка с круглыми комнатами и пешеходным мостом через реку Туру. Новый маршрут должен был связать набережные на правом и левом берегу Туры и сделать прогулочный маршрут кольцевым.

ГК "Страна Девелопмент" инвестирует в проект более 35 млн рублей.