Названа возможная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

| Фото: Sriwijaya Air | Фото: Sriwijaya Air

Неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить - возможная причина крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.

Вместо того, чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.

Как отмечается, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилотов обучают действиям в подобных ситуациях.

Напомним, пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.

Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.

На прошлой неделе водолазы смогли поднять со дна моря бортовой самописец, фиксирующий параметры полета. Речевой самописец пока не найден.