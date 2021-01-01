"Блокадный дневник" стал лучшим фильмом премии "Золотой орел"

| Фото: moscowfilmfestival.ru | Фото: moscowfilmfestival.ru

Картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Церемония вручения премии прошла 22 января, сообщает "Интерфакс".

Фильм основан на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц и ее повести "Дневные звезды", а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны и не являются художественным вымыслом.

Зайцев также стал обладателем награды за лучший сценарий.

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "1917".

Актеры Юрий Борисов и Ольга Озоллапиня стали лауреатами премии "Золотой орел" за лучшие актерские работы в кино.

Борисов удостоен награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников".

"Орла" в аналогичной женской номинации получила Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник".

Лауреатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана" обладателем "Орла" стал Александр Домогаров за роль в фильме "Союз спасения". Награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" забрала Мария Аронова ("Лед 2").

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи!".

Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина стала обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф.