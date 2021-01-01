В Тюмени чуть больше 500 человек вышли на незаконную акцию

| Фото: tumentoday.ru | Фото: tumentoday.ru

Несанкционированная акция из чуть более 500 человек прошла в Тюмени 23 января, сообщает интернет-газета "Тюменская область сегодня". Данных от регионального УМВД пока не поступало.

Несанкционированная акция началась в 14 часов. Как передают корреспонденты "Тюменской линии", полицейские через громкоговорители предупреждали жителей о том, что акция несогласованная, просили собравшихся разойтись, однако митингующие не подчинились требованиям. Затем они прошествовали до здания областной думы, где выкрикивали лозунги.

По сообщению корреспондентов "Тюменской линии", потасовок между полицией и митингующими не было, сотрудники правопорядка старались не поддаваться провокациям, понимая, что молодежь, пришедшая на незаконную акцию, ни в чем не виновата.

О том, что организаторы активно вербовали подростков, используя для этого соцсети и мессенджеры, подчеркнул уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он отметил, что такое недопустимо, назвав это "запредельной подлостью и цинизмом".

По сообщению корреспондента "Тюменской линии", в конце мероприятия были задержаны несколько человек.