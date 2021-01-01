Трех взрослых и одного ребенка спасли при пожаре в Тюмени

фото: ГИБДД Тюменской области фото: ГИБДД Тюменской области

Трех взрослых и маленького ребенка спасли при пожаре полицейские в пос. Березняки Тюмени 24 января.

Около 7 часов утра инспекторы полка ДПС ГИБДД, капитан полиции Юрий Бердниченко, лейтенант полиции Алексей Каргополов прибыли по вызову к горящему дому на ул. Ноябрьская. Горел второй этаж недостроенного частного дома.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, мужчина, находившийся во дворе пояснил, что жильцы дома находятся в бане. Полицейские обнаружили в надворной постройке четырех человек: мальчика пяти-шести лет, двух женщин и мужчину.

"Люди были обеспокоены спасением документов и вещей. Автоинспекторы помогли им быстро собраться. Они выведи людей из постройки, в которой было небезопасно оставаться. Известно, что ранее жители дома передали соседям маленькую девочку", – добавила Анжела Борисова.

Убедившись, что людям не угрожает опасность, сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд для техники огнеборцев, а также безопасность дорожного движения на узкой улице при тушении пожара.

Инна Пахомова