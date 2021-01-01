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Александра Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение в лыжной эстафете

Спорт, 16:33 24 января 2021

Федерация лыжных гонок | Фото: Федерация лыжных гонок

Российский лыжник Александр Большунов получил дисквалификацию по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Об этом стало известно по итогам совещания судей после гонки, сообщает "Матч ТВ".

При этом не сообщается, на какой именно срок дисквалифицирован россиянин.

Напомним, на финише эстафеты Большунов попытался обогнать финского лыжника Йони Мяки. Мяки перекрыл коридор российскому спортсмену, а тот отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов врезался в финского лыжника.

Ранее дисквалификацию получила первая сборная России, за которую бежал Большунов. Вместе с ним бронзовых медалей лишились Евгений Белов и Денис Спицов, а также Москвич Андрей Червоткин. Таким образом, бронзу эстафеты получила вторая команда России.

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# Александр Большунов

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