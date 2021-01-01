ВК "Тюмень" вышел в плей-офф российской высшей лиги

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Победу в заключительном матче чемпионата российской волейбольной высшей лиги "А" одержал клуб "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Только успех в Магнитогорске в поединке против местной "Магнитки" позволял сибирякам продолжить борьбу за медали. И подопечные Сергея Шульги добились победы со счетом 3:1. Тюменцы выиграли две первые партии 25:19 и 25:22, уступили в третьей - 19:25, но в четвертом сете смогли вырвать итоговую победу - 26:24.

"Мы смогли обыграть сильного соперника, на его площадке. Такая победа дорогого стоит. На площадке у нас были мужики, которые шли к своей цели. Играли друг за друга, вгрызались в каждый мяч, боролись до последнего. Старались не смотреть на счет, даже когда была тяжелая ситуация", - отметил после матча главный тренер тюменцев Сергей Шульга.

В группе "Восток" тюменцы стали пятыми. Теперь в серии плей-офф за место в "Финале шести", которая пройдет до двух побед, они сыграют со столичным МГТУ. Москвичи заняли вторую позицию в зоне "Запад".