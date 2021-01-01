На Ямале вертолет "ЮТэйр" вернулся из-за отказа автопилота
| Фото: авиакомпания Utair, архив
Никто не пострадал из-за отказа автопилота на вертолете Ми-8, выполнявшем коммерческий рейс сообщением Бурэнерго - ВЖК Находка 25 января.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, судно, принадлежащее авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" вернулось после вылета с площадки обратно. Посадка произведена благополучно. На борту находились 20 пассажиров, 3 члена экипажа.
Новоуренгойским, Сургутским транспортными прокурорами организована проверка в сфере безопасности полетов.