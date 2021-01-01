ВК "Тюмень" сыграет в плей-офф с московскими волейболистами

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" сыграет в плей-офф чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" с московским "МГТУ", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

На предварительном этапе 16 коллективов были разбиты на две группы. В зоне "Восток" клуб "Тюмень" стал пятым. Подопечные Сергея Шульги выиграли семь матчей из 14. Столичные волейболисты финишировали вторыми в зоне "Запад".

Серия продлится до двух побед. Первый матч состоится в Москве 30 января. Второй пройдет в Тюмени 6 февраля. Если счет в серии будет ничейным, третий поединок вновь примет МГТУ 10 февраля.

В других парах сойдутся "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург) – "Академия-Казань", "Тархан" (Стерлитамак) – "Искра" (Московская область), "НОВА" (Новокуйбышевск) – "Магнитка" (Магнитогорск).

Гарантированные места в "Финале шести" получили пермская "Кама" и "Ярославич". Они заняли первые места в группах "Восток" и "Запад" соответственно.