Депутат Госдумы от Тюменской области выступил за ужесточение наказания для провокаторов

Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия

Уголовная ответственность за склонение детей к совершению противоправных действий - своевременная и обоснованная реакция на действие провокаторов, подвергающих жизнь несовершеннолетних опасности. Об этом заявил депутат Госдумы Иван Квитка, комментируя поправки в Уголовный кодекс.

"Для создания массовки организаторы несанкционированных мероприятий привлекают несовершеннолетних, которыми легко управлять. У детей еще мало жизненного опыта, неокрепшая психика, на них пытаются влиять через соцсети. Эти действия очень похожи на запрещенное в России криминальное движение АУЕ или сообщество "Синий кит", пропагандирующее суицид", - подчеркнул он.

По действующему законодательству за подстрекательство несовершеннолетних на участие в несанкционированных митингах или шествиях предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан составляют 50 тыс. рублей, для должностных лиц – 100 тыс.

Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, ареста от четырех до шести месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет.

"Считаю, что в рамках уголовного дела будет собрана полная информация об истинных организаторах и провокаторах. Именно они будут привлекаться к уголовной. Ожидается, что законопроект вынесут на дальнейшее обсуждение", - добавил Квитка.