Губернатор Тюменской области рассказал о вертолетной площадке для санавиации

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Создание вертолетной площадки на территории Тюменской ОКБ № 2 - серьезный шаг в развитии региональной санавиации. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Сегодня на территории Тюменской ОКБ № 2 введена в строй вертолетная площадка. Легкомоторный вертолет, пилотируемый летчиками компании ЮТэйр, совершил мягкую посадку на территории больницы. В скором времени мы сможем сократить в разы время доставки в тюменские клиники экстренных пациентов из удаленных районов области, мест ДТП или ЧС", - написал губернатор.

Вертолетная площадка построена по поручению президента России Владимира Путина за счет областного бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение", отметил Александр Моор.