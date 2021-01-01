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О коренных народах Севера узнают тоболяки на лекции в музее

Общество, 08:34 29 января 2021

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Лекция "Культура традиций и быт коренных народов Севера" пройдет в Губернском музее Тобольска 29 января, начало в 16 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Слушателям расскажут об особенностях языка и быта, традиционном жилище и одежде, духовных воззрениях и религиозных представлениях. Узнают, чем занимались шаманы и чему посвящен "медвежий праздник", какие тайны хранит в себе северный орнамент и в чем секрет выживания в экстремальных условиях.

Необходима предварительная запись.

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# коренные народы Севера , Тобольский музей-заповедник

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