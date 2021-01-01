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Браконьера с тушей косули задержали в Сорокинском районе

Происшествия, 11:51 27 января 2021

www.zapoved.ru | Фото: www.zapoved.ru

Браконьера, перевозившего тушу косули, задержали в Сорокинском районе. Вред Государственному охотничьему фонду составил 120 тыс. рублей, сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тюменской области.

Автомобиль УАЗ сотрудники ГИБДД остановили недалеко от д. Готопутово. В салоне лежала туша сибирской косули и не зарегистрированное нарезное ружье.

Как отметил начальник отдела контроля надзора Петр Кабанов, в действиях нарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ. Ведется доследственная проверка.

С начала 2021 года Госохотдепартамент Тюменской области выявил восемь случаев незаконной охоты. Составлено 14 административных протоколов, 18 человек привлечено к административной ответственности.

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# браконьерство , Сорокинский район

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