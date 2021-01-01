В России возбудили 20 уголовных дел после незаконных акций

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 уголовных дел возбуждено после несанкционированных акций 23 января. Большая часть из них - по статье 318 Уголовного кодекса - применение насилия в отношении представителей власти. Такие данные были приведены во время оперативного совещания под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Лица, причастные к совершению преступлений, задержаны. Проводится ряд проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.

В Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой и Калужской областях, в Приморском крае расследования по уголовным делам продолжаются. Глава Следкома поручил найти всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, к делам подключатся криминалисты Главного управления криминалистики СК России.

Напомним, незаконные акции прошли во многих российских городах, в том числе и в Тюмени. Предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января высказали Генпрокуратура РФ, Следственный комитет, Минпросвещения, МВД, Кремль, МИД России, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, штраф за участие в несогласованном митинге или акции может составить от 30 до 600 тыс. рублей. В ряде случаев граждан могут арестовать на 15 суток. За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям, им грозит штраф до 5 тыс. рублей или арест до 5 суток. Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Что касается уголовного производства, то по статье 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти, когда он исполняет свои обязанностей, грозит ограничением свободы до 10 лет.