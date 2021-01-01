ФК "Тюмень" начал тренировочный сбор в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" вышли из отпуска и собрались на сборе в Сочи, сообщает пресс-служба клуба.

На побережье Черного моря команда две недели будет готовиться к продолжению борьбы за первое место в четвертой группе Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ.

На первом сборе будут работать 27 футболистов. Среди них – три дублера 2003 года рождения (Кирилл Овечкин, Михаил Трофимов, Михаил Кузнецов) и два новичка (Виталий Горулев, Даниил Криворучко). Также тренерский штаб взял на просмотр Максима Широкова. Не будет в Сочи защитника Антона Полюткина, который восстанавливается после операции на колене. Нападающий Данил Карпов отправился в Турцию, где пройдет просмотр в казанском "Рубине".

Тренироваться сибиряки будут на полях Центра подготовки национальных сборных команд "Спутник-Спорт". Именно здесь во время последнего чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Польши.

Добавим, что "Тюмень" планирует в Сочи провести четыре контрольных матча. Первый из них запланирован на 30 января. Соперником должен стать молодежный состав "Сочи".