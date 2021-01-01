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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В уральском полпредстве обсудили вопросы занятости и медпомощи

Политика, 17:14 27 января 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Вопрос качественного оказания плановой медицинской помощи поднял во время совещания с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа полномочный представитель президента Владимир Якушев 27 января.

"Если коечный фонд переводится в плановый режим, то он должен быть обеспечен и медиками. Эти процессы необходимо синхронизировать", - подчеркнул он.

В ходе совещания главные федеральные инспекторы доложили о мерах, принимаемых в регионах по противодействию новой коронавирусной инфекции, и ее профилактике. Кроме того, полпред обратил внимание уделить особое внимание вопросам занятости населения.

"Нельзя эту проблему упускать из-под контроля. От безработицы, занятости населения напрямую зависит благосостояние людей, их жизнь. Надо иметь постоянный рабочий контакт со службами занятости", - добавил полпред.

Владимир Якушев подчеркнул, что главные федеральные инспекторы должны взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной и региональной власти, сообщается на сайте полпредства.

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# Владимир Якушев , занятость , коронавирус , медики

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