Для тюменцев составили тест о династии купца Колмакова

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Тест "История конторы" разработала команда тюменского мультицентра "Контора пароходства". Вопросы размещены в официальном сообществе молодежного пространства во ВКонтакте.

Все желающие могут пройти тест и проверить, как хорошо они знают династию Колмаковых. "В 1895 году купец Антон Колмаков основал главную контору пароходства по рекам Западной Сибири. Он вел торговлю с разными странами, а в здании нашего мультицентра были комнаты для переговоров и жилые помещения. Давай проверим, что ты знаешь о семье Колмакова, которая, уж поверь, много сделала для города в свое время", — предлагают авторы идеи.

Отвечая на тот или иной вопрос, интернет-пользователь получает интересные факты о жизни семьи купца. Составители теста подготовили 10 заданий. Так, например, тюменцам предлагают ответить, как были названы пароходы Антона Колмакова или с какими странами вели торговлю Колмаковы. После прохождения пользователю предлагают посетить онлайн-выставку "История конторы".

Проверить свои знания в области истории региона можно по ссылке.

Инна Пахомова