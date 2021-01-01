Более пятисот тоболяков в 2020 году незаконно получили пособия по безработице

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 500 пособий по безработице, полученных обманным путем, выявлено в Тобольске в 2020 году, сообщает городская администрация.

Как рассказала директор Центра занятости населения Венера Шкилева, речь идет о сокрытии безработным гражданином, получающим пособие, фактов, когда он утрачивает право на пособие. Таких случаев выявлено 453.

434 человека, получая пособие, были трудоустроены, девять вышли на пенсию, восемь тоболяков перешли на самозанятость, один человек проходил очный курс обучения, еще один стал предпринимателем.

В Тобольске зафиксировано 37 случаев сокрытия гражданином факта занятости при постановке. Есть факты, когда граждане скрыли наличие льгот, связанных с отпуском по беременности и родам, отсутствие постоянной регистрации по месту жительства в Тобольске и Тобольском районе. Выявлено 10 случаев других видов нарушений.

Общая сумма пособий гражданам, полученных обманным путем, составила почти 5 млн рублей. В добровольном порядке возвращено более 1 млн 600 тыс. рублей.