Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

| Фото: Аэрофлот | Фото: Аэрофлот

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Москва - Афины - два рейса в неделю, Москва - Сингапур - три рейса в неделю. Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.