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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Общество, 13:20 29 января 2021

Аэрофлот | Фото: Аэрофлот

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Москва - Афины - два рейса в неделю, Москва - Сингапур - три рейса в неделю. Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

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# авиаперевозки

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