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Юные тюменцы покажут мастерство в сноуборде на Воронинских горках

Спорт, 19:21 29 января 2021

из архива  «Воронинские горки» | Фото: из архива  «Воронинские горки»

Первенство города по сноуборду пройдет в Тюмени 31 января на Воронинских горках. В дисциплине "Слалом" свой профессионализм продемонстрируют около 40 юных тюменцев, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Старт первенства - в 9 часов 30 минут. Участникам предстоит покорить дистанцию в 200 метров. Соревнования пройдут в три этапа: 31 января, 14 февраля и 14 марта.

Как рассказал заместитель директора по спорту ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов, в соревнованиях вне конкурса выступят и юные спортсмены младше семи лет. По итогам состязаний их наградят медалями, дипломами и сувенирами от партнеров.

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# сноуборд

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