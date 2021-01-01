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В Тюменской области завершили съемки фильма о казахском народе

Общество, 16:05 29 января 2021

Есенгалий Ибраев во ВКонтакте | Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Съемки документального фильма, посвященного событиям истории СССР 30-х годов XX века, закончились в Тюменской области. Работу вела творческая группа "Первого Документального Кинотоварищества". Об этом написал в своем аккаунте во ВКонтакте председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он отметил, что история Тюменского края - станет частью документального фильма, непредвзято рассказывающего о жизни в тридцатых годах прошлого столетия в СССР.

Съемочная группа побывала в Нижнетавдинском районе на месте, где в 1938 году был основан самый северный казахский колхоз, названный именем Дальневосточной Красной Армии, или ДвКА. Один из эпизодов фильма планируется посвятить истории переселения казахов в Тюменскую область. Также съемки прошли Ишиме и Ишимском районе. Там авторы погрузились в тонкости быта и семейных традиций казахского народа, побывали на уроке казахского языка и репетиции творческого коллектива "Есиль тобы" в центре казахской культуры. Посетили Заводоуковск и Тюменский район, где казахи рассказали о сохранении языка, традиций и культуры своего народа.

"В настоящее время представители научного сообщества стран-участниц России, Казахстана и Беларуси работают с архивными документами над международным проектом, подробно раскрывающим период коллективизации в СССР и ее последствия. Надеюсь, что история тюменских казахов станет важным вкладом в объективную оценку общего большого исторического прошлого многонационального советского народа", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Он добавил, что после съемок в Тюменской области телеисследователи отправились в Казахстан.

Инна Кондрашкина

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# документальное кино , история , казахи , Тюменская область

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