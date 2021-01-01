Виктор Рейн рассказал жителям Упоровского района о сельской ипотеке

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Сельская ипотека - одна из эффективных мер при строительстве или покупке жилья. Это отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, рассказывая жителям Упоровского района, как можно улучшить жилищные условия сельской молодёжи и привлечь новых специалистов в различные сферы жизнедеятельности.

"Правительство взяло на себя обязательство возместить банкам расходы на предоставление льготного кредита гражданам, - пояснил он. - Такой заем выдается всего под 2,7% годовых, сроком до 25 лет, на сумму не более 3 миллионов рублей".

Жилье можно купить в любом населенном пункте Тюменской области за исключением областного центра. В рамках этой программы можно приобрести готовый дом или квартиру, участвовать в долевом строительстве, купить земельный участок и строить на нем дом.

Представитель Россельхозбанка Евгений Викулов рассказал о требованиях, которые банк предъявляет к заемщикам. "Заемщикам может стать любой человек в возрасте от 21-65 лет, - сообщил он, - он должен быть официально трудоустроен. Пакет документов стандартный – справка о доходах, копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев. Общий трудовой стаж - не менее одного года за последние пять лет".

Сельская ипотека — это новая программа, запущенная в 2020 году для приобретения жилья в сельской местности. Она позволяет получить по кредиту льготную ставку от 0,1 до 3 процентов. Ее целью также является развитие небольших населенных пунктов, удержание семей от переездов в крупные города. Условия сельской ипотеки утверждаются властями на федеральном уровне, но банки имеют право вносить изменения без выхода за граничные показатели программы.