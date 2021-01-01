Нижневартовца, напавшего на 11-летнюю девочку, задержали в Тюмени

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52-летнего уроженца Нижневартовского района, подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку, задержали в Тюмени, сообщает следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

6 декабря 2020 года около 17 часов 30 минут неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю в подъезде дома на ул. Северной в Нижневартовске. Девочка смогла вырваться и убежать. После происшествия злоумышленник уехал в Тюмень.

Следователи и сотрудники уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре установили личность нападавшего. Оказалось, что ранее он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

Мужчина заключен под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.