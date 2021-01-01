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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени участники незаконной акции собрались на площади у облдумы

Общество, 13:32 31 января 2021

фото "Тюменская линия"

Около 300 человек собрались около Тюменской областной думы. Это не только участники незаконной акции, но и журналисты, полицейские, а также случайные прохожие, сообщают корреспонденты "Тюменской линии".

Полиция предупреждала тюменцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Несколько участников задержаны, среди них те, кто держал агитационные плакаты.

Полицейские действуют корректно, драк и стычек нет.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

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