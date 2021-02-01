Футболисты "Тюмени" одержали победу на сборе в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" в контрольном матче на первом сборе взял верх над хозяевами поля из молодежного состава "Сочи" – 3:0, сообщает пресс-служба клуба.

В этой игре ко всем трем голам приложили ногу воспитанники тюменского футбола. На 19-й минуте Георгий Маргиев заработал для своей команды пенальти, который реализовал Михаил Бирюков. Перед перерывом уже сам Георгий отправил мяч в ворота сочинцев. В дебюте второго тайма пас Егора Глухова в гол конвертировал 17-летний Михаил Кузнецов. Для последнего эта была первая игра в составе "Тюмени". До этого Кузнецов играл только за дубль сибиряков.

Следующий матч "Тюмень" на сборе в Сочи планирует провести 2 февраля. Соперником должен быть астраханский "Волгарь".