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На четырех улицах Тюмени обрезают кроны деревьям

Общество, 18:31 02 февраля 2021

"Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

Санитарную обрезку деревьев проводят по улицам Трактовой, Хохрякова, Сургутской и Республики в Тюмени. Соблюдение технологии работ контролирует "ЛесПаркХоз", сообщает организация.

Рабочие обрезают кроны возрастным деревьям, чтобы оздоровить их, улучшить форму, регулировать рост и развитие растений, а также для более интенсивного и продолжительного цветения декоративных культур.

Работы будут продолжаться около двух недель и завершатся в середине февраля.

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# благоустройство , Леспаркхоз , обрезка

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