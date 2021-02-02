На четырех улицах Тюмени обрезают кроны деревьям
| Фото: "Тюмень-наш дом"
Санитарную обрезку деревьев проводят по улицам Трактовой, Хохрякова, Сургутской и Республики в Тюмени. Соблюдение технологии работ контролирует "ЛесПаркХоз", сообщает организация.
Рабочие обрезают кроны возрастным деревьям, чтобы оздоровить их, улучшить форму, регулировать рост и развитие растений, а также для более интенсивного и продолжительного цветения декоративных культур.
Работы будут продолжаться около двух недель и завершатся в середине февраля.