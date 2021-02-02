В Тюменской области селянка оформила кредит по просьбе мошенника

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси

150 тыс. рублей лишилась жительница Голышмановского городского округа, доверившись мошеннику, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На мобильный телефон 49-летней жительнице с. Усть-Ламенка позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о несанкционированном оформлении на ее имя кредита. Собеседник убедил жительницу округа лично оформить кредит. Заявительница выполнила все инструкции звонившего, перевела деньги на указанные им номера телефонов.

В другом случае 47-летней жительнице п. Голышманово также позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил о несанкционированном снятии денег со счета потерпевшей. Аферист убедил женщину перевести деньги на банковскую ячейку. Для этого он попросил заявительницу назвать реквизиты карты и продиктовать коды, поступившие в сообщениях. По такой же схеме мошенник похитил деньги с другой карты. В общей сложности на 100 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.