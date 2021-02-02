В Тюменской области открыли центр по лечению хронической сердечной недостаточности

Областной больнице №12 Заводоуковска Областной больнице №12 Заводоуковска

Центр по лечению хронической сердечной недостаточности - единственный в Тюменской области - открыли в Областной больнице № 12 Заводоуковска 2 февраля. В нем будут наблюдаться пациенты с патологиями сердца Заводоуковского городского округа и Упоровского районов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Кураторы центра - кардиологи ОКБ № 1 Тюмени.

"Такой подход позволит оказывать своевременную специализированную медицинскую помощь кардиобольным без излишней диагностики и повторных госпитализаций, а также будет способствовать эффективности медикаментозной терапии и физической реабилитации после выписки из стационара на амбулаторном этапе", - сказал главный кардиолог Тюменской области Олег Рейтблат.

Областной больнице №12 Заводоуковска Областной больнице №12 Заводоуковска

При малейшем подозрении на сердечную недостаточность пациентов поликлиник переадресуют в центр. В его задачи входит верификация диагнозов, отбор пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности на госпитализацию, ведение регистров больных, получивших медпомощь, координация диспансерного наблюдения и контроль его качества. Вся информация о пациентах будет доступна врачам на каждом из уровней системы: поликлиника, центр хронической сердечной недостаточности и кардиологическое отделение стационара.

Сеть центров по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности в России запущена по инициативе главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова. Он с аудитом посетил заводоуковскую больницу в 2019 году и отметил, что региональная программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – одна из лучших в стране, поскольку ориентирована не только на инфаркт и инсульт.

Отметим, Тюменская область стала вторым регионом, где приступили к созданию центров по лечению хронической сердечной недостаточности. Первопроходцы – Свердловская область.

Данный центр будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, одной из основных задач национального проекта "Здравоохранение".