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Тюменка получила срок за сбыт 36 граммов мефедрона

Происшествия, 17:47 02 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За сбыт наркотиков суд отправил тюменку в колонию общего режима на четыре года, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, правоохранительные органы получили информацию о том, что 19-летняя девушка причастна к распространению наркотиков. За ней установили наблюдение.

Утром 6 апреля 2020 года в дер. Падерина тюменка забрала из тайника более 36 граммов мефедрона. На обратном пути ее задержали. При досмотре у девушки обнаружили запрещенные вещества. Сама она находилась в состоянии наркотического опьянения. Суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы.

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# наркотики , прокуратура , суд , уголовное дело

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