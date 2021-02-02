Тюменка получила срок за сбыт 36 граммов мефедрона

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За сбыт наркотиков суд отправил тюменку в колонию общего режима на четыре года, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, правоохранительные органы получили информацию о том, что 19-летняя девушка причастна к распространению наркотиков. За ней установили наблюдение.

Утром 6 апреля 2020 года в дер. Падерина тюменка забрала из тайника более 36 граммов мефедрона. На обратном пути ее задержали. При досмотре у девушки обнаружили запрещенные вещества. Сама она находилась в состоянии наркотического опьянения. Суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы.