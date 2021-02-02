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Под Тюменью мужчина съехал в кювет, пытаясь скрыться от полиции

Происшествия, 16:22 02 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

28-летний водитель без прав съехал в кювет на 22-м км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский 2 февраля.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, автомобилист заметил на встречной полосе автомобиль ДПС и попытался развернуться, но не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники ГИБДД помогли автомобилисту вытащить машину из снега.

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"Выяснилось, что права управления транспортом он не имеет. Зимой закончил автошколу, но экзамены еще не сдал", – рассказали в ГИБДД.

За езду без прав мужчина привлечен к административной ответственности.

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# водители , ГИБДД Тюменской области

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