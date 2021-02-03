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Молодые спортсмены Тюменской области получат государственную стипендию

Спорт, 13:23 03 февраля 2021

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Молодые успешные спортсмены Тюменской области получат государственную стипендию, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Получателями станут 83 спортсмена не старше 23 лет по результатам отбора в 2021 году.

В отборе могут участвовать спортсмены, проходящие подготовку, являющиеся членами сборных команд Тюменской области и победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, в том числе первенств России, Европы, мира по видам спорта, а также финальных состязаний по видам спорта спартакиады учащихся России.

Документы для участия в отборе необходимо направить не позднее 5 марта в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: ул. Первомайская, 34/1, каб. 202. Консультации и дополнительную информацию можно получить по телефону (3452) 42-77-30.

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# спортсмены , стипендии

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